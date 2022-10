"Ich könnte niederknien vor dieser Generation im Iran"

Mahboobeh Bayat verließ als junge Frau den Iran. Jetzt stützt sie die Jugend dort in ihrem Mut gegen das Zwangsregime.

Auch wenn sie schon seit knapp 30 Jahren in Österreich lebt: Die im Iran geborene Mahboobeh Bayat fühlt sich gerade jetzt verpflichtet, den Frauen im Iran eine Stimme zu geben, um fehlende Freiheit und das Leid durch Zwang und Unterdrückung in die Welt hinauszuschreien. "Meine Ohnmacht macht mich fertig", klagt sie. "Ich kann den Herzschlag spüren, wenn die Sittenpolizei kommt und fragt, warum man Nagellack auf den Fingern hat. Man hat das Gefühl, das Herz springt aus dem Körper heraus vor Angst."

Mahboobeh Bayat wollte das als 19-jährige junge Frau nicht mehr länger ertragen müssen. "Ich komme nicht aus einer reichen Familie. Meine Eltern haben mir nur ein Flugticket in die Hand drücken können", betont sie. Das Kopftuch wäre für sie das geringste Problem gewesen, hätte sie sonst als gleichberechtigte Frau im Iran leben können. "Auch ich war ständig mit der Sittenpolizei konfrontiert. War ich mit meinem Cousin auf der Straße, wurde ich nach unserem Beziehungsverhältnis befragt. Waren die Fingernägel länger, bekam ich eine Schere, um sie zu schneiden. Ganzkörperuntersuchungen gab es aus heiterem Himmel heraus."

Wenn sie jetzt die jungen Menschen sieht, die sich gegen diese Zwangsherrschaft wehren, fragt sich Bayat, "was die gegessen haben, dass sie so mutig sind". "Ich könnte niederknien vor dieser Generation." Die Exiliranerin, die in Wien Informatik studiert hat und heute bei einem großen österreichischen Technologiekonzern arbeitet, telefoniert derzeit wieder viel mit Verwandten und Bekannten im Iran, sie verfolgt über die sozialen Netzwerke die Geschehnisse in der ehemaligen Heimat und verbreitet sie über ihre Netzwerke. "Wir stärken uns gegenseitig und ich bin seit langem wieder den Menschen im Iran näher", betont sie - und fordert Sanktionen. "Sanktionen persönlich gegen die Mullahs, aber nicht gegen die Bevölkerung, die schon jetzt stark unter dem Sanktionsregime des Westens zu leiden hat."

Mahboobeh Bayat steht auch für ein System, dass ihre Familie auseinandergerissen hat. Mit 19 Jahren konnte sie zu ihrem Bruder ziehen, der in Wien auf 30 Quadratmetern wohnte und schon während des Krieges zwischen dem Iran und dem Irak anfangs der Neunzigerjahre geflüchtet war. Er arbeitet heute als Neurologe in Deutschland. Drei weitere Schwestern erhielten von den Eltern ebenfalls Flugtickets nach Österreich. Sie schafften es alle, hier zu studieren.

Bayat denkt ungern an die ersten Jahre in Wien zurück, auch wenn sie hier viele Möglichkeiten hatte. "Ich habe in wenigen Monaten Deutsch gelernt, mein Studium in zehn Semestern abgeschlossen, habe als Kindermädchen und Kellnerin gearbeitet, um alles zu finanzieren, aber mein Leben war damals grau, traurig und kalt. Ich habe das Studentenleben gehasst." Auch weil sie vielleicht "viel härter sprinten musste als andere, um dorthin zu kommen, wo ich jetzt bin".

Heute kann sie beweisen, wie sie sagt, dass sie es genauso gut kann wie die Männer, auch wenn sie in Österreich erlebt habe, dass Frauen nicht immer als gleichwertig geschätzt werden und auch hier noch einiges zu tun sei.

Dafür kämpft sie auch als sozialdemokratische Bezirksrätin in Döbling, im 19. Wiener Gemeindebezirk. Für Bayat gehört es dabei zum Schönsten, wenn sie ihrer zwölfjährigen Tochter im Fußballverein zuschauen kann, wie sie dort gegen ihren zehnjährigen Bruder und gegen andere Burschen in der Verteidigung spielt und kämpft. "Das ist Balsam auf meine Wunden, ich liebe das. Mein Kind ist hier eine lebendige Feministin."