"Ich löse mein Versprechen ein"

Mit dem politisch hochbrisanten, tatsächlich aber eher symbolischen Botschaftsumzug begeistert Trump seine Basis.

Noch bevor er in offizieller Mission die neue Botschaft in Jerusalem einsegnete, beweihräucherte Pastor John Hagee schon einmal Donald Trump. "Sie haben die politische Unsterblichkeit erreicht", pries der texanische TV-Prediger in einem Interview den US-Präsidenten. "Denn Sie hatten den Mut, das zu tun, was sich andere Präsidenten nicht getraut haben." Der Gründer der Organisation "Vereinigte Christen für Israel" hatte mächtig Druck für den Botschaftsumzug gemacht und das Weiße Haus mit einer massenhaften E-Mail-Kampagne überzogen. Insofern feierte er am Montag auch seinen eigenen Erfolg.