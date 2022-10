"Ich will heim und beim Wiederaufbau helfen"

Anastasiia Hatsenko kommt aus Kiew, derzeit studiert sie in Wien. Wie eine junge Ukrainerin mit Krieg und einer ungewissen Zukunft umgeht.

Von Sonntag bis Dienstag stand der "Salzburg Europe Summit" unter dem Titel "Europa und Frieden: Visionen für Europa - Erwartungen und Realität". Auf dem Kongress, der vom ehemaligen Landeshauptmann Franz Schausberger mit dem "Institut der Regionen Europas" (IRE) im Salzburger Kongresshaus organisiert wurde, hatte auch die Jugend ihre Bühne. Die Fragestellung war: Was erwarten sie angesichts der großen Krisen von der Europäischen Union und ihren Heimatländern?

Die SN sprachen am Rande des Kongresses mit der aus Kiew stammenden und sich derzeit in Wien auf eine Karriere als Diplomatin vorbereitenden Anastasiia Hatsenko. Sie ist Vorsitzende von Paneuropa Kiew und arbeitet auch als Analystin für den ukrainischen Think Tank Adastra. Dort trat sie in einem Artikel zum Beispiel energisch dem russischen Narrativ entgegen, dass Russland und die Ukraine Brudervölker seien. Historisches Faktum hingegen sei die Unterdrückung alles Ukrainischen durch Russland, und das seit Jahrhunderten. Im SN-Interview bittet sie um anhaltende Unterstützung für ihr Land.

Sie studieren derzeit in Wien. Wie geht es ihrer Familie in Kiew, gerade jetzt, nachdem beinahe täglich wieder Bomben und Raketen einschlagen? Wenn ich mit meinen Eltern spreche, sprechen sie wie Eltern. Sie wollen, dass ich ruhig bleibe und mir keine großen Sorgen machen soll. Ich kann aber gut spüren, dass sie natürlich beunruhigt sind, zuletzt vor allem auch wegen der russischen Truppenbewegungen in Belarus. Die Sorge ist groß, dass die russische Armee von dort aus erneut Richtung Kiew angreift. Eine große Bedrohung sind auch die Drohnen, die es bisher nicht gegeben hat. Es ist sehr schwierig für sie.

Wie geht es Ihnen dabei? Können Sie Pläne schmieden? Ich will jeden Tag in die Ukraine zurück. Zunächst will ich aber mein Studium beenden. Derzeit plane ich trotz aller Gefahren, meine Familie zu besuchen, und ich hoffe, dass ich das schaffe.

Nach dem Studium möchte ich im ukrainischen Außenministerium arbeiten. Ich bin sehr in Politik interessiert. Ich möchte zurück in die Ukraine und mithelfen, das Land wieder aufzubauen. Ich kann kein Haus bauen, aber ich kann als Diplomatin helfen. Ich hoffe das.

Wie weit stiehlt dieser Krieg ihre Zukunft? Im Moment ist alles sehr unsicher und die Zukunft in Wahrheit sehr ungewiss. Ich fühle aber, dass ich Ukrainerin bin und dass ich in der Ukraine sein will.

Sehen Sie ein baldiges Ende des Krieges? Ich hoffe, dass der Krieg nicht mehr lange dauern wird. Es gibt Gerüchte, dass er möglicherweise im nächsten Sommer enden könnte. Aber ich weiß nicht. Am Anfang hat es sehr oft geheißen, in zwei Wochen ist alles vorbei. Ich warte einfach ab.

Was erwarten Sie in diesem Zusammenhang von Europa? Wir schätzen die Unterstützung Europas und der USA, wir sehen sie und ich wünsche mir, dass sie anhält. Die Ukrainer fürchten, dass der Krieg aus dem Fokus des Westens geraten könnte. Die EU ist eine Demokratie und es hängt auch von den Menschen dort ab, wie sie über den Krieg sprechen. Für uns ist wichtig, dass die Menschen sich an uns erinnern.

Welche Hilfe ist jetzt wichtig? Alles, was jedes Land geben kann. ist perfekt. Österreich zum Beispiel ist neutral, also werden wir von hier keine Waffen bekommen. Österreich kann aber humanitäre Hilfe leisten. Wir hängen von den Waffenlieferungen aus Europa und den USA ab. Wichtig sind auch technisches und taktisches Training für unsere Soldaten.

Wie groß ist Ihre Angst vor dem Einsatz von Atomwaffen? Ich bin mir nicht sicher. Ich war immer jemand, der glauben wollte, dass es keinen Krieg geben wird. Aber es könnte schon sein, dass Atombomben in diesem Krieg der letzte Schritt sind, wenn Putin das Gefühl bekommt, dass er nicht gewinnen kann. Für mich wäre das das Ende. Was würde danach kommen? Wie würde die internationale Gemeinschaft darauf reagieren? Wir haben so viele Abkommen, keine Atomwaffen einzusetzen.

Fürchten Sie im schlimmsten Fall einen Dritten Weltkrieg? Nein, nur wenn es zum Einsatz von Atomwaffen kommt. Wir behalten den Krieg in unserem Territorium.

Wo sehen Sie die Zukunft Ihres Landes? Ich wünsche mir, dass die Ukraine ein Mitglied der EU und der Nato wird. Was die Beziehungen zu Russland betrifft, ist das schwierig zu sagen: Wir müssen abwarten, was dort entsteht. Derzeit ist das keine demokratisch legitimierte Regierung. Ich kann mir nicht vorstellen, dass nach Kriegsende, sollte Putin noch an der Macht sein, es in irgendeiner Form nachbarschaftliche Beziehungen geben kann. Nein. Die Ukrainer würden nie zustimmen.

Erwarten Sie durch die Zerstörung vieler Kraftwerke eine neue Flüchtlingswelle? Die Menschen bereiten sich auf den Winter vor, viele wollen einfach in der Ukraine bleiben, so lange es möglich ist. Aber wenn sich die Situation dramatisch verschlechtert, dann kann es schon sein.