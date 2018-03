Identitären-Chef Sellner in London festgehalten

Der Sprecher der rechtsextremen "Identitären Bewegung" in Österreich, Martin Sellner, ist am Freitag am Londoner Flughafen Luton angehalten und an der Einreise gehindert worden. Sellner, der am Sonntag im Londoner Hyde Park eine Rede halten wollte, werde derzeit "festgehalten", hieß es am Samstagabend auf der Facebook-Seite der "Identitären Bewegung Österreich".

SN/APA/ROLAND SCHLAGER Britische Behörden unterbanden Sellners Ausführungen