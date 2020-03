Idlib: Türkei und Russland weitgehend einig über Waffenruhe

Die Türkei und Russland sind nach türkischen Angaben weitgehend einig über Details einer Waffenruhe in der nordsyrischen Provinz Idlib. Man habe sich bei Beratungen in Ankara verständigt, sagte der türkische Verteidigungsminister Hulusi Akar am Donnerstag der staatlichen türkischen Nachrichtenagentur Anadolu zufolge. Russland und die Türkei unterstützen im syrischen Bürgerkrieg gegnerische Seiten.

SN/APA (AFP)/OZAN KOSE Die Lage in Idlib ist verzweifelt