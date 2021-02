"Ihm ist der Verstand davongelaufen"

Der neue CDU-Chef Armin Laschet hat das Kanzleramt im Visier. Jetzt stellt er plötzlich die Coronastrategie der Regierung infrage.

Deutschland staunte nicht schlecht, als Österreich Anfang Februar sanfte Öffnungsschritte für den Einzelhandel verkündete - obwohl das Land in Relation zur Bevölkerung mehr Coronainfektionen und eine höhere 7-Tage-Inzidenz aufweist als Deutschland. Politiker wie Markus Söder hielten den Schritt der Regierung in Wien gar für unverantwortlich. Er habe kein Verständnis dafür, dass Österreich "in dieser unsicheren Situation weitgehende Öffnungen" erlaube, moserte der CSU-Chef.

Derweil macht sich Deutschland auf weitere harte Wochen des seit vier Monaten andauernden Lockdowns gefasst. De ...