Ihr Verbrechen? Auto fahren

Weil sie gegen das Fahrverbot von Frauen in Saudi-Arabien gekämpft hat, sitzt Loujain al-Hathloul seit über zwei Jahren im Gefängnis. Frauen dürfen inzwischen Auto fahren, sie bleibt in Haft.

Loujain al-Hathloul war in der ganzen Welt berühmt geworden, als sie sich im Herbst 2014 an das Steuer eines Autos setzte und ihr Plädoyer für die Aufhebung des Frauenfahrverbots in ihrem Land auf YouTube verbreitete. Seit eineinhalb Wochen verhandelt ein Terrorgericht in Riad gegen die saudische Frauenrechtlerin. Nach Aussagen ihrer Schwester Lina wird der 31-Jährigen vorgeworfen, zum Aufruhr angestachelt und zu einer Veränderung des politischen Systems aufgerufen zu haben. Die Anklageschrift wirft ihr zudem vor, an internationalen Konferenzen über saudische ...