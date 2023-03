Im Exil wegen sechs Sekunden Pazifismus

Die russische Staatsjournalistin Owsjannikowa wurde mit einem Live-Protest weltberühmt. Heute ist sie die Symbolfigur der Friedensbewegung.

Es ist 21.01 Uhr in Moskau, die Moderatorin der Nachrichtensendung Wremja verliest gerade eine Meldung von einer Regierungssitzung. Ein Polizist hält keine sieben Meter von der Sprecherin entfernt Wache, das Aufnahmestudio ist durch eine Glaswand isoliert, davor sitzen zwei weitere Sicherheitsposten. Aber sie alle kennen Marina Owsjannikowa. Die Auslandsredakteurin öffnet die Studiotür mit ihrem elektronischen Ausweis, eilt hinein, hält ein weißes, handbeschriebenes Plakat in die laufende Kamera: "No War. Den Krieg beenden. Glauben Sie der Propaganda nicht." Und sie ruft: "Kein Krieg. Stoppt den Krieg."

Die Aktion am 14. März 2022 dauerte keine sechs Sekunden, dann schaltete der Regisseur um. Aber sie ging schon am selben Tag um die Welt: Friedensprotest zur besten Sendezeit, auf dem Perwy Kanal, der russischen TV-Propagandastation mit den höchsten Einschaltquoten. Die Staatsjournalistin Owsjannikowa, 44, Tochter eines Ukrainers und einer Russin, selbst zweifache Mutter und Langstreckenschwimmerin, ruinierte in diesen sechs Sekunden ihre Karriere und ihr Leben in Moskau.

Ihre kühne Einzelaktion gegen Wladimir Putins "Kriegsspezialoperation" wurde zur tragischen Schlüsselszene der russischen Friedensbewegung: Denn diese blieb eine Reihe vereinzelter Kühnheiten. Und Marina Owsjannikowas Familie zerbrach in zwei feindliche Hälften, sie selbst geriet zwischen die Fronten des Informationskrieges.

Marina Owsjannikowa wurde noch in dieser Nacht aufgefordert, selbst zu kündigen, stundenlang von Kriminalpolizisten verhört und einen Tag später wegen "Organisation einer nicht genehmigten öffentlichen Veranstaltung" zu einer Strafe von umgerechnet 500 Euro verurteilt. Aber im April konnte sie nach Deutschland ausreisen. Die Zeitung "Die Welt" engagierte sie als Reporterin, in Moldawien interviewte sie ukrainische Flüchtlinge. Aber nur mit Mühe bekam sie eine Einreisegenehmigung für die Ukraine, musste das Land fluchtartig wieder verlassen, nachdem sie auf der Liste des ukrainischen Portals Peacemaker gelandet war. Man warf ihr vor, für den russischen Geheimdienst zu arbeiten. Und der Kiewer Blogger Ajder Muschdabajew spottete, sie hätte sich als rein technische Mitarbeiterin des Staatsfernsehens ausgegeben, jetzt aber arbeite sie plötzlich als Journalistin für eine führende deutsche Zeitung. "Die Welt" entließ Owsjannikowa wieder, sie kehrte nach Russland zurück, wo ihr Ex-Mann, ein Mitarbeiter des Propagandasenders RT, ihr vor Gericht das Sorgerecht für die gemeinsamen Kinder streitig machte.

Aber sie kämpfte nicht nur um ihre elfjährige Tochter, die im Gegensatz zum sechs Jahre älteren Bruder bei ihr leben wollte. Marina Owsjannikowa wagte weiter Pazifismus. Nachdem bei einem Raketenangriff auf Winnyzja über 20 Menschen umkamen, stellte sie sich am 15. Juli am Moskwa-Ufer mit einem neuen Transparent vor den Kreml, auf dem sie Putin als Mörder und seine Soldaten als Faschisten bezeichnete. Sie erhielt zwei neue Bußgeldstrafen, dann wurde sie wegen der Aktion am Moskwa-Ufer festgenommen, ihr drohten zehn Jahre Gefängnis. Mithilfe von "Reporter ohne Grenzen" flohen sie und ihre Tochter Arischa ins Ausland. Inzwischen leben sie in Frankreich, Marina Owsjannnikowa ist jhäufig Gast in westeuropäischen Talkshows. Und sie hat ein Buch geschrieben: "Zwischen Gut und Böse. Wie ich mich endlich der Kreml-Propaganda entgegenstellte."

Dass sie sich im Gegensatz zu anderen Russen retten konnte, führte zu neuen Spekulationen im Westen: Steckt nicht doch Putins Staatssicherheitsdienst FSB hinter dem Fall Owsjannikowa? Sergej Ainbinder, Chefredakteur von RusNews, einem der letzten unabhängigen Nachrichtenportale in Russland, glaubt nicht, dass Owsjannikowa Kremlagentin ist. Wahrscheinlicher sei, dass die Behörden sie loswerden wollten: "Man wollte einen lauten Prozess vermeiden, weil sie lange im System gearbeitet hatte."