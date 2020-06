Die Spannungen zwischen China und Indien im Himalaya eskalierten in einer riesigen und tödlichen Prügelei. Hunderte Soldaten waren beteiligt.

Es dämmerte bereits, als am Montag indische und chinesische Truppen in der Grenzregion Ladakh im Himalaya aufeinandertrafen. Seit Wochen hatten die Spannungen zwischen den Soldaten zugenommen. Nun, an einem schmalen Gebirgskamm im Galwan-Tal, standen einander die Einheiten gegenüber - und ...