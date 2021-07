Im Irak beginnt ein "Sommer der Unzufriedenheit"

Nach massiven Stromausfällen rufen Aktivisten zu Massendemonstrationen im ganzen Land auf.

Das Thermometer in Basra zeigte 52 Grad im Schatten, als vergangene Woche in weiten Teilen des Irak der Strom ausfiel. Schuld sei ein "Ausfall einer großen Hochspannungsleitung" gewesen, berichten lokale Medien. Doch dies war nur die halbe Wahrheit. Tatsächlich hatte der Iran seine Drohung wahrgemacht und die Energielieferungen an das Nachbarland eingestellt. Die Regierung in Bagdad habe über mehr als ein Jahr angehäufte Stromrechnungen in Milliardenhöhe nicht beglichen.

Für den Irak, der mehr als ein Drittel seines Energiebedarfs ...