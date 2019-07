Im Iran inhaftierte Britin in der Psychiatrie

Die britisch-iranische Projektmanagerin Nazanin Zaghari-Ratcliffe ist laut einer Menschenrechtsgruppe aus dem Gefängnis in die Psychiatrie verlegt worden. Sie sei vom Evin-Gefängnis in Teheran in die psychiatrische Abteilung des Imam-Khomeini-Spitals gebracht worden, erklärte die "Free Nazanin Campaign", die für die Freilassung der Frau kämpft und von ihrem Mann Richard Ratcliffe angeführt wird.

SN/APA (Symbolbild/AFP)/- Die Frauenrechte werden im islamischen Gottesstaat stark eingeschränkt