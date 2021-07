Im Iran streiken die Ölarbeiter

Auch in anderen Branchen kommt es wieder zu Arbeitsniederlegungen.

In der für den Iran lebenswichtigen erdölfördernden und petrochemischen Industrie haben laut regierungsnahen Newsportalen bis zu 30.000 Arbeiter einen unbefristeten Streik begonnen. Betroffen sind Raffinerien in Teheran und in der südiranischen Provinz Chusistan sowie ein petrochemischer Komplex am Persischen Golf. Die Streikenden fordern eine Lohnerhöhung von bis zu 50 Prozent, die Auszahlung von ausstehenden Löhnen sowie die Abschaffung der als diskriminierend empfundenen Zeitverträge.

Um Kosten zu senken, hat das Ölministerium in den vergangenen Jahren fast die Hälfte seiner ...