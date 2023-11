Nicht alles, was drei Jahrzehnte globale und lokale Klimapolitik in ihrer Bilanz vorzuweisen haben, ist schlecht.

Seit dem Erdgipfel von Rio de Janeiro im Juni 1992 und der damit verbundenen Aufbruchsstimmung in der globalen Umweltpolitik sind mehr als 30 Jahre vergangen. Gelandet sind wir mit dem am Donnerstag beginnenden jüngsten Klimagipfel folgerichtig bei den Ölscheichs in ...