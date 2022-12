Im Milliardenpoker mit Ungarn tickt die Uhr

Es bleiben noch gut zwei Wochen. Entweder entscheiden die Staaten bis dahin oder Orban fällt das Geld zu.

Jedes Pokerspiel ist eine Frage starker Nerven. Im Streit zwischen dem ungarischen Premierminister Viktor Orban und der EU-Kommission um 13,3 Milliarden Euro ist das nicht anders. Und dazu kommt noch, dass das Spiel nach dem gesetzlichen Fristenlauf bis zum 19. Dezember - also in gut zwei Wochen - beendet sein muss.

Am Mittwoch hat die EU-Kommission einen für Ungarn niederschmetternden Bericht vorgelegt. Die Brüsseler Behörde empfiehlt darin, der rechtsnationalen Regierung in Budapest weiterhin 7,5 Milliarden Euro an Regionalförderung ...