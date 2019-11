Uruguay wählt am Sonntag einen neuen Präsidenten. Mit einem Machtwechsel käme auch ein Rechtsruck.

Im derzeit so aufgewühlten Lateinamerika ist fast untergegangen, dass auch am Südzipfel des Kontinents ein möglicher Umbruch bevorsteht. Uruguay, Hort von Demokratie und Stabilität, entscheidet am Sonntag in einer Stichwahl über den neuen Präsidenten. Vermutlich wird das seit 2004 regierende ...