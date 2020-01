Es war der letzte formelle Akt im Brexit-Drama. Der Austrittsvertrag wurde ratifiziert. 73 Abgeordnete packen ihre Koffer.

Eigentlich wollte Brüssel den letzten Akt im Drama so nüchtern wie möglich halten: Kein feierliches Einholen des Union Jack, nichts, was den Brexit-Fans Gelegenheit zum Triumph gegeben hätte. Doch Gefühle lassen sich nicht einfach unterdrücken. Viele EU-Abgeordnete hatten Tränen in ...