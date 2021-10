Im Prozess zu Pariser Anschlägen sagen Überlebende aus

Im Prozess zu den Pariser Anschlägen vom November 2015 sagen von Mittwoch an erstmals Überlebende des Massenmordes im Konzertsaal Bataclan aus. Bei den islamistischen Anschlägen an einem Fußballstadion, auf Straßencafés und im Bataclan waren 130 Menschen getötet worden, 350 wurden verletzt. Im Bataclan hatte gerade ein Konzert der Eagles of Death Metal begonnen, als drei Attentäter den Saal stürmten und 90 Menschen töteten.

SN/APA/AFP/ALAIN JOCARD Prozess in Paris wird fortgesetzt