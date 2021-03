Im Schatten der Pandemie: Wie die italienische Mafia den Gesundheitssektor unterwandert

Die italienische Mafia hat es schon lang auf den Gesundheitssektor abgesehen. Die Coronapandemie eröffnet ihr nun neue Geschäftsfelder und Gewinnmöglichkeiten.

Die "Verräter" haben ihr Hauptquartier in der Via Vanella Grassi in Secondigliano. Jahrelang herrschten hier im Norden Neapels Fehden zwischen verfeindeten Camorra-Clans. Die Via Vanella Grassi ist eng, ein paar Kleinwagen sind geparkt, an den Wäscheleinen auf den Balkonen hängen feuchte Kleider. Das süditalienische Idyll trügt. In den insgesamt drei Camorra-Kriegen von Secondigliano starben seit 2003 Dutzende Menschen. Antonio Mennetta ist der Boss der "Verräter", die sich vom Clan der Scissionisti abgespalten hatten. 2013 wurde er wegen Mordes und Angehörigkeit ...