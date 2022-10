Im Streit um längere Laufzeiten geht es nicht nur um die AKW

Mit Unentschlossenheit und umstrittenen Antworten auf die Krise arbeitet die Berliner Ampel der AfD in die Hände.

"Dafür-Partei." Das sagt Johannes Vogel, wenn ihn jemand fragt, was die FDP denn gerade sei. Oder auch vielleicht lieber wäre. Vogel ist nicht sehr bekannt außerhalb von Berlins Regierungsviertel - drinnen aber schon. Er ist lange genug dabei, dass er weiß, wie es ist, wegen schlechten Regierens aus dem Bundestag zu fliegen. Das hat in 73 Jahren Bundestag nur die FDP geschafft. Und es ist ihr Trauma.

Ein bisschen traumatisch hat allerdings auch für die Grünen ihre Regierungspremiere geendet. Als Bundeskanzler Gerhard Schröder im Mai 2005 eine vorgezogene Bundestagswahl ins Werk setzte, wurden sie nicht einmal gefragt. Und anders als die SPD mussten die Grünen 16 Jahre lang in die Opposition.

Nun regieren alle drei wieder in Berlin, offiziell zusammen. Mit unterschiedlichem Erfolg. Bei der Niedersachsen-Wahl jüngst sind die Grünen die Gewinner. Außerdem die AfD. Die SPD führt weiter die Regierung. Und die FDP fliegt in Hannover aus dem Parlament.

Vielleicht wäre ohne dieses Debakel der Streit in der Ampel um die Atomenergie nicht ganz so wüst. Und vielleicht witterte dann die AfD nicht ganz so viel Morgenluft. Als sie am Tag vor der Niedersachsen-Wahl zur Demo lädt, kommen mehr als 10.000 nach Berlin und grölen mit Tino Chrupalla, dem Co-Chef von Partei und Fraktion und nominell mächtigsten Mann der AfD: "Habeck muss weg!" Das Motto der Veranstaltung: "Unser Land zuerst!" Im Grunde ist es nur die Übersetzung von Donald Trumps "America first". Die AfD versucht den Eindruck zu erwecken, als sei der Bundesregierung über ihrer Hilfe für Syrer, Afghanen und aktuell besonders die vor dem Krieg in der Ukraine Flüchtenden die eigene Bevölkerung vollkommen egal. Will man Umfragen ernst nehmen, scheinen 15 von 100 wahlberechtigten Deutschen das für plausibel zu halten, mindestens. Allerdings hat die AfD dabei fleißige Assistenten.

Zuvorderst Bundeskanzler Olaf Scholz, der zwar stets beteuert, alle Probleme und Krisen längst vorausgesehen und durchgedacht zu haben, aber Antworten oder gar Lösungen entweder spät oder gar nicht liefert. Da ist Vizekanzler Robert Habeck deutlich bemühter um Erklärungen, aber getrieben und mitunter auch überfordert vom Tempo der Entwicklungen. Vizekanzler Christian Lindner ist oft eine Spur besorgter um die Zukunft seiner FDP als um die der Republik.

In der AfD-Zentrale reiben sie sich schon die Hände. Aber da sind ja auch noch die Linken - wegen interner Zerstrittenheit als Protestalternative ein Komplettausfall. Und schließlich die CDU, die sich und alle Macht Friedrich Merz anvertraut hat und nun erkennen muss: Die Ein-Mann-Show ist nicht bloß kein Erfolgsgarant, sondern entschieden zu wenig. Das Publikum nämlich wüsste schon gern, wofür die Nach-Merkel-Partei steht.

"Wir gegen die". Nichts anderes bedeutet die AfD-Parole. Sie verfängt, weil seit fast acht Monaten der Krieg, die Energiekrise und die Inflation die Sorgen und Ängste der Menschen schüren. Und weil die Regierenden aus Sicht der Regierten bislang zu wenig dagegen getan haben. Und es sieht auch am der Wahl folgenden Wochenende nicht nach Besserung aus. Die Grünen erlauben auf ihrem Parteitag Habeck den Streckbetrieb von zwei der drei letzten AKW bis ins Frühjahr 2023. Das klingt nach Zugeständnis - ist aber in Wahrheit eine Einengung. Denn die FDP fordert viel mehr: Laufzeitverlängerung bis 2024.

Am Montagabend reicht es dem Bundeskanzler. Scholz ordnet an: Alle drei AKW - dafür nur bis April 2023. Kann man Kompromiss nennen. Oder auch ein Machtwörtchen.