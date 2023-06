Im Sudan nach Ablauf von Feuerpause wieder schwere Kämpfe

In der sudanesischen Hauptstadt Khartum sind nach Ablauf einer dreitägigen Feuerpause an mehreren Stellen Kämpfe zwischen der Armee und RSF-Miliz ausgebrochen. Auch aus den an Khartum angrenzenden Städten Bahri und Omdurman wurden kurz vor dem Ende der Waffenruhe am Mittwoch um 06.00 Uhr Ortszeit Gefechte gemeldet. Ohnehin war die Feuerpause von der paramilitärischen Miliz Rapid Support Forces (RSF) und der Armee streckenweise nicht eingehalten worden.

BILD: SN/APA/AFP/- In der sudanesischen Hauptstadt gibt es erneut heftige Kämpfe