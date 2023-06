Im Sudan soll ab Sonntag Feuerpause gelten

In Sudan haben Armee und RSF-Miliz inmitten anhaltender Kämpfe eine Waffenstillstandsvereinbarung abgeschlossen. Die USA und Saudi-Arabien teilten Samstagabend mit, beide Seiten hätten sich auf eine 72-stündige Feuerpause verständigt, die am Sonntagmorgen beginnen sollte. In dem am 15. April offen ausgebrochen Machtkampf zwischen Armee und paramilitärischer Rapid Support Forces (RSF) RSF-Miliz wurden bisher mehrere Feuerpausen vereinbart, die aber stets gebrochen wurden.

BILD: SN/APA/AFP/- Auch in der sudanesischen Hauptstadt Khartum wurde gekämpft