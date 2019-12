Im Wodka liegt die bittere Wahrheit

Nach offiziellen Angaben trinken die Russen inzwischen weniger als Deutsche oder Österreicher. Aber Statistik und gelebte Wirklichkeit in Russland haben oft nur wenig miteinander zu tun. Nach über 20 Jahren als Moskau-Korrespondent erzählt Stefan Scholl von Männern, Freundschaften, Trinken und Sterben in Russland.

Der Erste, der mir reinen Alkohol eingeschenkt hat, war Mischa (Name geändert). Medizinischen Alkohol, mit Wasser verdünnt, in Moskau, am zweiten Neujahrstag 1991. "Trink, wenn du dich traust!", sagte er. Ich habe eine Teetasse geschafft und gekotzt.

Mischa ...