Im Würgegriff des Hungers

Dreieinhalb Jahre nach dem Beginn des verheerenden Krieges im Jemen haben die USA einen offenbar ernsthaften Versuch zu dessen Beendigung gestartet.

In einer konzertierten Aktion riefen der amerikanische Verteidigungsminister James Mattis und US-Außenminister Mike Pompeo die Konfliktparteien im Jemen zu einem Waffenstillstand binnen 30 Tagen auf. Anschließend sollten "substanzielle" Friedensverhandlungen unter der Leitung des UNO-Sondergesandten Martin Griffiths in einem neutralen Land, etwa in Schweden, beginnen.