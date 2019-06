Imamoglu tritt Amt als Istanbuler Bürgermeister an

Vier Tage nach seinem triumphalen Sieg bei der Bürgermeisterwahl in Istanbul tritt der Oppositionspolitiker Ekrem Imamoglu am Donnerstagabend sein Amt an. Nach der Übergabe der Ernennungsurkunde durch die Wahlkommission (17.30 Uhr MESZ) begibt er sich ins Rathaus der türkischen Millionenmetropole.

SN/APA (AFP)/BULENT KILIC Wahlsieger Ekrem Imamoglu