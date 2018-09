Immer mehr Flüchtlinge in überfüllten Ägäis-Lagern

Der Zustrom von Flüchtlingen und anderen Migranten auf die griechischen Ägäisinseln reißt nicht ab. Allein am Sonntag setzten 417 Menschen aus der Türkei über, teilte das Migrationsministerium in Athen am Montag mit.

SN/APA (AFP)/ARIS MESSINIS Flüchtlingslager auf Lesbos sind überfüllt