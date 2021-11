Immer mehr Forderungen nach Impfpflicht in Deutschland

Unter dem Eindruck des österreichischen Beschlusses wird nun auch in Deutschland vermehrt die Einführung einer Impfpflicht gefordert. Die Kinder- und Jugendärzte Deutschlands beschlossen bei ihrer Delegiertenversammlung am Sonntag eine entsprechende Resolution. Offen für eine Impfpflicht zeigten sich der schleswig-holsteinische Ministerpräsident Daniel Günther (CDU), Junge-Union-Chef Tilman Kuban und die in Bayern mitregierenden "Freien Wähler".

SN/APA/dpa/Sven Hoppe Impfpflicht-Debatte kommt auch in Deutschland in Gang