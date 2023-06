Immer mehr Migranten wagen die gefährliche Überfahrt

Seit 2017 haben sich nicht mehr so viele Menschen auf die Boote der Schlepper im zentralen Mittelmeer gewagt.

Ein Bild des überfüllten Fischkutters, der in der Nacht auf Mittwoch vor der griechischen Küste des Peloponnes gesunken ist. Es müssen Hunderte Todesopfer befürchtet werden.

Am Freitag bestand kaum noch Hoffnung, Überlebende des verheerenden Bootsunglücks vor der griechischen Peloponnes-Küste zu finden. Die Suche stand kurz vor der Einstellung. 104 Menschen konnten lebend geborgen werden, 78 nur noch tot. Es muss von Hunderten Todesopfern ausgegangen werden. Der mit schätzungsweise 500 bis 700 Männern, Frauen und Kindern besetzte Fischkutter war in der libyschen Stadt Tobruk gestartet und in der Nacht auf Mittwoch 50 Seemeilen vor der griechischen Küste gekentert und gesunken.

"Ich wünschte, ich hätte ...