Immer mehr Opfer durch Polizei in Brasilien

Die Zahl der durch die Polizei in Brasilien getöteten Menschen ist auch im ersten Halbjahr 2020 gestiegen. Waren in den ersten sechs Monaten im vergangenen Jahr 2.934 Opfer registriert worden, stieg die Zahl in diesem Jahr um sieben Prozent auf 3.148. Damit kommen in keinem anderen Land der Welt so viele Menschen bei Polizeieinsätzen ums Leben wie in Brasilien.

SN/APA (AFP)/MAURO PIMENTEL Die Zunahme der Gewalt ist auch auf die Coronakrise zurückzuführen