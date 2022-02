Immer mehr Russen rufen zum Stopp des Krieges auf

Immer mehr Russen rufen ihren Präsidenten Wladimir Putin in Petitionen zum Sofort-Stopp des Krieges gegen die Ukraine auf. "Wir, russische Ärzte, Krankenschwestern und Sanitäter, sind entschieden gegen kriegerische Handlungen, die von den russischen Streitkräften auf dem Gebiet der Ukraine vollzogen werden", hieß es in einem Schreiben mit über 300 Unterschriften. Auch Dutzende Hilfsorganisationen veröffentlichten einen Brief an Putin mit der Bitte, den Krieg zu beenden.

SN/APA/AFP/PATRICK T. FALLON Bisher prallen alle Friedensappelle an Putin ab