Immer mehr Tories für Verschiebung des EU-Austritts

Die Unsicherheiten rund um den bevorstehenden Austritt Großbritanniens aus der EU am 29. März nehmen täglich zu. "Daily Mail" berichtete am Freitag, dass bis zu 100 gemäßigte Konservative der Partei von Premierministerin Theresa May eine Verschiebung des Austritt wollen, um einen befürchteten "No Deal"-Austritt zu vermeiden.

SN/APA (AFP)/NIKLAS HALLE'N Bei den Konservativen um Premierministerin May herrscht Unsicherheit