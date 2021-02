Impeachment: Ist es der letzte Akt im Trump-Drama?

Von Donald Trump angestachelt stürmten vor gut einem Monat Tausende seiner Anhänger das US-Kapitol. Am Dienstag beginnt nun das Impeachment-Verfahren gegen den Ex-Präsidenten.

Jamie Raskin kennt sich so gut wie kaum ein anderer Abgeordneter im Verfassungsrecht aus. Doch der Chefankläger im US-Repräsentantenhaus will beim Impeachment-Verfahren vermeiden, trockene Rechtsabhandlungen vorzutragen. Stattdessen heuerten Raskin und sein Team eine Firma für eine Multimediapräsentation an. Schnell geschnittene Videos sollen den Zusammenhang aufzeigen zwischen der wochenlangen Kampagne Trumps zur Unterminierung der Wahlergebnisse, seiner Rede am 6. Jänner vor dem Weißen Haus und dem anschließenden Sturm des US-Kongresses durch seine Anhänger. Weitere Zeugen soll es laut US-Medienberichten nicht geben.

...