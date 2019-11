Impeachment: Trump zog die Reißleine

Belastende Enthüllung im Impeachment-Verfahren gegen den US-Präsidenten. Donald Trump wusste von der Beschwerde des "Whistleblowers" in der Ukraineaffäre, bevor er die Militärhilfe freigab.

Ende August haben zwei Rechtsberater im Weißen Haus den US-Präsidenten über die Beschwerde eines CIA-Mitarbeiters über Trumps Druck auf die Ukraine informiert, die später das Amtsenthebungsverfahren gegen Trump auslöste. Wie die "New York Times" unter Berufung auf zwei Insider berichtet, hob der Präsident die Blockade der 391 Millionen Dollar an Militärhilfe für die Ukraine am 11. September in dem Bewusstsein auf, dass eine Beschwerde gegen ihn vorlag.

Der Justiziar des Weißen Hauses, Pat A. Cipollone, und dessen Stellvertreter John A. Eisenberg informierten den Präsidenten demnach bereits Ende August über die Vorwürfe gegen ihn.

Der "Whistleblower" hatte im Details beschrieben, wie Trump ein kampagnenartigen Druck auf den neuen ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenkyji ausübte, um diesen zu Ermittlungen gegen seinen potentiellen Herausforderer Joe Biden und dessen Sohn Hunter zu bewegen.

Trump eskalierte den Druck in einem Telefonat mit Selenkyji am 25. Juli dieses Jahres. Mit den Worten, "ich möchte allerdings, dass sie mir einen Gefallen tun", leitete der US-Präsident darin seine Forderung nach Ermittlungen gegen die Bidens und den Gaskonzern Bursima ein, in dessen Aufsichtsrat Hunter saß. Er erwähnte dies mindestens acht Mal in dem Telefonat.

Kurz vorher hatte er die vom Kongress bereits freigegebene Militärhilfe für das von Russland bedrohte Land eingefroren. Mark Sandy, ein hoher Mitarbeiter des Haushaltsbüros des Weißen Hauses (OMB), sagte den Ermittlern im Kongress, er habe am 12. Juli eine E-Mail bekommen. Darin sei er von Trumps Stabschef Mick Mulvaney angewiesen worden, die Mittel zurückzuhalten.

Eine solche Weisung ist hochproblematisch, weil es sich um Gelder handelt, die der Kongress bewilligt hat. Der Präsident hat unter normalen Umständen nicht das Recht, in die Budgethoheit der Legislative einzugreifen. Wie jetzt herauskommt, waren zwei Mitarbeiter im OMB so besorgt über den Eingriff, dass sie unter Protest zurücktraten. Laut Sandy drückten sie "ihr Unverständnis" über die Anweisung aus.

Trump wusste demnach bei seinem Telefonat mit EU-Botschafter Gordon Sondland am 9. September bereits von dem Vorwurf, er habe als politische Gegenleistung für Militärhilfe von der neuen Regierung in der Ukraine Wahlkampfmunition gegen die Demokraten verlangt. Die Aussage gegenüber Sondland, wonach er kein "Quid-pro-quo", also keine Gegenleistung wolle, erscheint damit in einem ganz anderen Licht.

Das sei eine "Hexenjagd" der Demokraten, spielte Trump den Vorwurf der Bestechung bei einer Kundgebung vor 20.000 aufgepeitschten Anhängern diese Woche in Florida herunter. Die skandierten "Bullshit, Bullshit".

Die neuen Enthüllungen werden bei der nächsten Phase des Impeachment-Verfahrens eine Rolle spielen, die am 4. Dezember mit Anhörungen vor dem Justizausschuss beginnen. Der Vorsitzende des Ausschusses, Jerrold Nadler, lud Trump ein, persönlich zu erscheinen oder sich durch einen Anwalt vertreten zu lassen. "Er hat die Möglichkeit sich in dem Amtsenthebungsverfahren vertreten lassen, oder soll damit aufhören, sich über den Prozess zu beschweren."

In einem Interview mit Bill O'Reilly geht Trump derweil auf Distanz zu seinem Hausanwalt Rudy Giuliani, der für ihn die Druckkampagne auf Selenskyji inszeniert hatte. Auf die Frage, was Giuliani für ihn in der Ukraine unternommen habe, sagte der Präsident unverfroren: "Das müssen Sie Rudy fragen. Ich wusste nicht einmal, dass er in die Ukraine fährt. Außer mir hat Rudy noch weitere Klienten."



Trump-Anwalt Giuliani gerät unter Druck

dpa. Der persönliche Anwalt von US-Präsident Donald Trump, Rudy Giuliani, gerät in der Ukraine-Affäre noch stärker unter Druck. Die "New York Times" berichtete unter Berufung auf ihr vorliegende Dokumente, Giuliani habe Privatgeschäfte mit einem Volumen von mehreren Hunderttausend Dollar mit der ukrainischen Regierung vorangetrieben. Giuliani wies die Vorwürfe in einem Interview der Zeitung zufolge aber zurück: Ein ukrainischer Beamter sei in diesem Jahr an ihn herangetreten, um ihn persönlich einzustellen, er habe diesen Vorschlag aber abgelehnt. Dann habe er ungefähr einen Monat damit verbracht, einen gesonderten Deal mit der ukrainischen Regierung zu prüfen. Er habe diesen Plan dann auch abgelehnt. "Ich habe nie einen Cent erhalten."

Giuliani hatte auch zuvor bereits abgestritten, Privatgeschäfte in der Ukraine getätigt zu haben. Giuliani nimmt für Trump eine Beraterrolle ein. Ihm wird unter anderem vorgeworfen, an offiziellen Kanälen vorbei Gespräche mit der Ukraine geführt zu haben. Kiew sollte demnach Untersuchungen auf den Weg bringen, die Trumps politischem Rivalen Joe Biden hätten schaden können.

Die "Washington Post" berichtete unter Berufung auf informierte Kreise, Giuliani habe im Februar mit dem damaligen ukrainischen Generalstaatsanwalt Juri Luzenko Verhandlungen über ein mögliches Abkommen aufgenommen. Demnach hätte Giulianis Kanzlei Zahlungen erhalten, um Luzenko zu vertreten. Dieser habe versucht, Vermögen aus dem Ausland zurückzuerlangen, von dem er ausging, es sei der Regierung in Kiew gestohlen worden. Laut Vertragsentwurf, der nicht unterschrieben gewesen sei, hätte Luzenko der Kanzlei Giulianis 200 000 Dollar zahlen sollen.

Die Demokraten im US-Repräsentantenhaus treiben Ermittlungen für ein mögliches Amtsenthebungsverfahren (Impeachment) gegen Trump voran. Sie werfen dem Präsidenten vor, sein Amt missbraucht zu haben, um die ukrainische Regierung zu drängen, sich zu seinen Gunsten in den US-Wahlkampf einzumischen. Es besteht der Verdacht, dass Trump Militärhilfe an die Ukraine in Höhe von rund 400 Millionen US-Dollar als Druckmittel einsetzte.