Impeachment: Wohl Mehrheit gegen Zeugenbefragungen

Im Amtsenthebungsverfahren gegen US-Präsident Donald Trump wird es wohl keine Zeugenbefragungen geben. Die republikanische Senatorin Lisa Murkowski, deren Zustimmung als entscheidend gilt, hat sich nämlich am Freitagnachmittag (Ortszeit) gegen die Ladung von Zeugen ausgesprochen. In einer schriftlichen Mitteilung führte sie an, dass das Verfahren im Senat "nicht fair" sei.

SN/APA (AFP/Getty)/Samuel Corum Prozess gegen Trump könnte noch in dieser Woche enden