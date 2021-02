Impfgipfel in Deutschland: Das lange Warten auf den Impfstoff

In Deutschland gehen die Impfungen nur zäh voran. Ein "Impfgipfel" soll Klarheit schaffen.

Die Erwartungen an den sogenannten Impfgipfel am Montag in Berlin wurden im Vorfeld von Politikern wie Experten heruntergeschraubt. Wohlwissend, dass die Gesprächsrunde aus Kanzlerin Angela Merkel, Gesundheitsminister Jens Spahn, den Regierungschefs der Bundesländer, Vertretern der EU und der Pharmafirmen nichts an der Tatsache ändern kann, dass es auch in Deutschland am nötigen Impfstoff fehlt. Bislang wurden im 83-Millionen-Einwohner-Land etwa 2,5 Mill. Menschen geimpft, rund 500.000 erhielten die Zweitimpfung. Immerhin 70 Prozent der Pflegeheimbewohner sind offiziellen Angaben nach inzwischen geimpft.

...