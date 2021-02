Impfgipfel in Deutschland: Der Zoff um den begehrten Stoff

Trotz des schleppenden Impfstarts: Bis Ende Sommer könne sich jeder Deutsche, der das will, impfen lassen.

Die Erwartungen an den sogenannten "Impfgipfel" am Montag in Berlin wurden im Vorfeld von Politikern und Experten heruntergeschraubt. Wohlwissend, dass eine noch so hochdotierte Gesprächsrunde aus Kanzlerin Angela Merkel, Gesundheitsminister Jens Spahn, den Regierungschefs der Bundesländer, Vertretern der EU und der Pharmafirmen nichts an der Tatsache ändern kann, dass es vor allem am nötigen Impfstoff in Deutschland fehlt. Bislang wurden in dem 83-Millionen-Land etwa 2,5 Millionen Menschen geimpft. Etwa 500.000 erhielten die Zweitimpfung. Immerhin 70 Prozent der Pflegeheimbewohner sind nach ...