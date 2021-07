Impfpflicht durch die Hintertür? Welche Anreize andere Länder zum Impfen setzen

In Europa und den USA sind Vakzine verfügbar, aber die Impfwilligen werden weniger. Immer mehr Staaten setzen daher neue Anreize, üben Druck aus oder überlegen sogar eine Impfpflicht für bestimmte Berufsgruppen.

SN/privat Inna Hartwich, Russland-Korrespondentin: Impfung aus Angst vor Jobverlust.

Impfen? "Nein, ich warte ab", sagen die Russen häufig. Oder: "Ich schaue mir erst an, wie sich die Lage entwickelt." Die Lage aber entwickelt sich schlecht in Russland.

Innerhalb von nur zwei Wochen haben sich die Fallzahlen der mit dem Coronavirus Infizierten in manchen Landesteilen verdreifacht. In Moskau werden derzeit jeden Tag zwischen 7000 und 9000 neue Fälle registriert. Russlandweit sind es offiziell mehr als 23.000, am Donnerstag gab es mit 672 Toten einen neuen Sterblichkeitsrekord.

Für den Kreml unter Führung von Wladimir Putin kommt die Entwicklung überraschend. Monatelang gab sich das Land als Insel der Glückseligen. Ein trügerisches Gefühl. Einschränkungen schien es nur woanders auf der Welt zu geben. Russland präsentierte sich stolz auf dem Wirtschaftsforum in Sankt Petersburg, feierte die Fußball-EM in Stadien und dicht besetzten Fan-Zonen. In den Moskauer Parks saßen bei der Sommerhitze die Menschen dicht an dicht an den Flussufern. Durchsagen, die auf Hygienemaßnahmen und Abstandhalten verwiesen, verhallten in der stickigen Luft. Die Masken - obwohl Pflicht - hingen oft nur unterm Kinn. Die hohe Übersterblichkeit spielte offiziell keine Rolle.

Russland habe die Lage bestens im Griff, hieß es lange. Schließlich habe es mit Sputnik V das erste weltweit registrierte Vakzin. "Der sicherste und wirksamste Impfstoff", wie Wladimir Putin, nach eigenen Angaben selbst mit Sputnik geimpft, stets betont.

Nur: Viele Russen misstrauen dem Stoff, wie sie auch der Regierung misstrauen. Die Impfbereitschaft war von Beginn an gering, obwohl gerade in Moskau nahezu an jeder Ecke - in Polikliniken, in Einkaufszentren, in Parks - Impfstationen aufmachten.

Mittlerweile hat Russland mit Sputnik V, Sputnik light, EpiVacCorona und CoviVac vier Vakzine zugelassen. Die Angst vor Nebeneffekten ist aber weit verbreitet. Bis heute sind nur knapp zwölf Prozent der Bevölkerung vollständig geimpft.

Über Mutationen des Virus sprach lange niemand. Mittlerweile sollen 90 Prozent der Erkrankten mit der Delta-Variante infiziert sein. Moskaus Bürgermeister Sergej Sobjanin spricht von einem "komplett neuen Virus und einer komplett neuen Pandemie". Vor den Kliniken stauen sich die Krankenwagen.

Nach Gelassenheit kommt daher nun der Zwang: Bis 15. Juli sollen vor allem in der Dienstleistungsbranche, im Staatsdienst, im Bildungsbereich und beim medizinischen Personal 60 Prozent der Belegschaft zumindest ein Mal geimpft sein. Weigern sich die Arbeitnehmer, werden sie gefeuert. Geplante Klinikaufenthalte funktionieren nur noch mit einer Impfung. In Cafés und Restaurants werden in Moskau und einigen anderen Städten nur noch Geimpfte, Genesene und PCR-Getestete reingelassen. Die Zahlen der Besucher gehen schlagartig zurück.

Die Strategie geht auf: Vor den Impfstationen bilden sich seit Tagen lange Schlangen. Termine in den Kliniken sind auf Wochen ausgebucht. Der Zwang und die Angst vor Jobverlust treiben die Menschen an. "Eine andere Möglichkeit als die Impfpflicht haben wir nicht", sagte Bürgermeister Sobjanin.

SN/herve hughes Birgit Holzer, Korrespondentin in Frankreich: Regierung erwägt Impfpflicht für Pflegekräfte.

In diesem Sommer werden nicht nur Eisverkäufer an Frankreichs Stränden unterwegs sein, sondern auch medizinisches Personal mit einem besonderen Gut: Coronaimpfdosen. "Am Samstag organisieren die Marine-Feuerwehrleute von Marseille mobile Impfungen", hieß es Mitte Juni per Twitter.

Andernorts sind Impfbusse unterwegs, in Kaufhäusern und an Autobahnen werden provisorische Zentren aufgebaut und in Paris gibt es Impfungen für Essenslieferanten auf dem Platz der Republik. 62 Prozent der Franzosen haben eine erste Dosis erhalten. Zuletzt nahm aber die Zahl der verabreichten Injektionen pro Tag ab.

Damit die Impfkampagne in den nun beginnenden Ferien nicht nachlässt, gibt es eine Reihe von Initiativen. Diese betreffen auch Vorstädte mit einem hohen Anteil von sozial Schwachen. "Wir müssen weiter auf die Bevölkerung zugehen, vor allem auf die benachteiligten Menschen, die von der Epidemie besonders betroffen sind und die nicht spontan in ein Impfzentrum kommen", sagte Jean-François Delfraissy, Vorsitzender des wissenschaftlichen Coronabeirats der Regierung. Aufgrund der Delta-Variante, die derzeit rund 20 Prozent aller Infektionen in Frankreich ausmache, drohe im Herbst eine vierte Welle.

Vor diesem Hintergrund ist die Regierung besorgt darüber, dass die Impfbereitschaft im Land nachlässt, weil es weiterhin viele Skeptiker gibt - wenn auch ihre Zahl stark gesunken ist. Ende 2020 sagte in Umfragen nur knapp jeder zweite Franzose, er wolle sich impfen lassen - inzwischen tun dies vier von fünf. Eine Mehrheit befürwortet sogar eine Impfpflicht, vor allem für das Personal in Krankenhäusern und Altenheimen. Dass es dort verhältnismäßig viele Impfskeptiker gibt, wird als Problem gesehen. "Ich bin wie alle Französinnen und Franzosen schockiert darüber, dass die Epidemie zurückkommt und diejenigen, deren Aufgabe es ist, andere zu schützen und zu pflegen, einen Anteil daran haben", sagte Premierminister Jean Castex.

Ein Grund könnte sein, dass viele häufiges Testen vorziehen, das in Frankreich leicht und gratis verfügbar ist. Inzwischen wird ein Gesetzestext vorbereitet, der die Impfung für Pflegepersonal und möglicherweise auch für andere, besonders exponierte Berufsgruppen verpflichtend macht. Noch zögert die Regierung aber. Gleichzeitig setzt man weiter auf die mobilen Impfzentren oder Anreize wie im südfranzösischen Nîmes: Dort gibt es für alle 18- bis 25-Jährigen bei der Impfung Geschenke vom Jahresabo für Leihräder bis zu Konzertkarten.



SN/privat Thomas Spang, US-Korrespondent: Der Zwang kommt von privaten Unternehmen.

Bei United Airlines und Delta Airlines darf das Personal nur noch mit vollem Impfschutz fliegen. Das Luxuskaufhaus Saks Fifth Avenue verlangt von seinen Beschäftigten ebenfalls einen Impfnachweis, wenn sie ab September wieder in ihren Büros auftauchen. Beim Finanzhaus Morgan Stanley gilt bereits ab Mitte Juli die Devise "Keine Impfung, kein Einlass". Wer bis dahin seine Impfbescheinigung nicht vorlegen kann, setzt seinen Job aufs Spiel.

Verloren haben ihre Arbeit bereits 150 Mitarbeiter des Houston-Methodist-Krankenhauses, die sich geweigert hatten, sich gegen das Coronavirus immunisieren zu lassen. Die Impfung sei nötig, um "die Mitarbeiter, die Patienten und deren Familien zu schützen", hatte der Arbeitgeber argumentiert,

Die zuständige Bundesbehörde Equal Employment Opportunity Commission bestätigte das Recht von privaten Arbeitgebern, Regeln für den Umgang mit Covid-19 zu erlassen. Dazu zählt auch das Recht, eine Masken- und Impfpflicht zu verordnen. Religiöse Befindlichkeiten müssen beachtet werden.

Damit bleibt es auch bei den strengen Vorschriften vieler Theater am New Yorker Broadway, die ihren Betrieb wiederaufgenommen haben. Strenge Regeln gelten zum Beispiel für alle Mitarbeiter des Musicals "Hamilton", die sich von der Kasse bis zur Bühne alle impfen lassen müssen.

Professoren können aufgrund von Statuten zwar nicht ihre Lehrstühle verlieren, aber auch die Universitäten in den Vereinigten Staaten denken über strenge Sanktionen für Impfmuffel nach. Rund 500 Colleges bestehen nicht nur für ihre Studenten, sondern auch für den gesamten Lehrkörper sowie alle anderen Mitarbeiter von den Küchenhelfern bis zu den Raumpflegern auf einem Nachweis. Ohne Vakzin bleiben die Tore zur Alma Mater geschlossen.

Viele andere Unternehmen, wie der größte Einzelhändler Walmart, setzen auf Vertrauen. Überprüft wird der Impfstatus nicht. Beschäftigte ohne Impfung sollen aber zum Schutz anderer nicht Geimpfter eine Maske tragen. Freiwilligkeit lautet auch das Leitprinzip bei der Bank of America und JP Morgan Chase.

Jenseits der ganz unterschiedlichen Einzelregeln wird es in den USA keine allgemeine Impfpflicht geben. Da dafür ohnehin die 50 Bundesstaaten zuständig wären, nimmt die Regierung in Washington davon Abstand. Jeder Versuch des Weißen Hauses, Zwang auszuüben, würde in der hoch polarisierten Gesellschaft sofort politisiert. Aus demselben Grund gibt es übrigens auch keinen nationalen Impfnachweis.

Es bleibt also bei dem Fleckerlteppich an Covid-19-Regeln, die in erster Linie von Unternehmen und privaten Institutionen erlassen werden. Und bei dem Versuch der Regierung, mit einer breit angelegten Informationskampagne die Bürger vom Impfen zu überzeugen.

SN/privat Gerd Höhler, Korrespondent in Griechenland: Junge erhalten 150 Euro für den ersten Stich.

Die griechische Regierung hat dieser Tage weitere Erleichterungen für Geimpfte und Genesene beschlossen. Die Lockerungen betreffen die Gastronomie, Kinos und Theater, Sportstadien und andere große Freiluftveranstaltungen. So können nach den neuen Regeln, die ab 15. Juli gelten, Gastwirte selbst entscheiden, ob sie in geschlossenen Räumen nur geimpfte oder von Covid-19 genesene Gäste bewirten.

Dann dürfen sie bis zu 85 Prozent der höchstzulässigen Gästezahl einlassen, und die Maskenpflicht entfällt.

Gewähren sie auch nicht geimpften Personen Zutritt, gilt für die Belegung eine Obergrenze von 25 bis 75 Prozent, je nach Größe der Räumlichkeiten. Nicht Geimpfte müssen ein negatives Testergebnis vorweisen, außerdem gilt Maskenpflicht. Analoge Regeln gelten für Kinos, Theater und große Freiluftveranstaltungen.

Geimpfte Personen müssen sich mit dem Impfzertifikat ausweisen, das in Griechenland jeder nach einer abgeschlossen Impfung erhält. Es enthält einen QR-Code auf dem Smartphone oder auf Papier. Bis zum 15. Juli wird es für Wirte und Veranstalter eine App geben, mit der sie diese QR-Codes auslesen und die Echtheit des Zertifikats überprüfen können. Nach demselben Muster soll die Prüfung der Testergebnisse erfolgen.

In der Außengastronomie gibt es aber weder Impf- noch Testpflicht. Mit den neuen Vergünstigungen will die Regierung in Athen die Impfbereitschaft fördern.

In Griechenland haben bislang knapp 47 Prozent der Bevölkerung eine Erstimpfung erhalten. Rund 37 Prozent sind vollständig geimpft. Das ist weit von den EU-Spitzenwerten entfernt,

Am Montag hatte der konservative Regierungschef Kyriakos Mitsotakis einen Bonus für 18- bis 25-Jährige angekündigt, die sich impfen lassen. Wer eine Erstimpfung nachweisen kann, erhält ein elektronisches Guthaben in Höhe von 150 Euro auf sein Smartphone oder auf eine vorbezahlte Kreditkarte. Das Geld kann für Reisen innerhalb des Landes und für den Besuch von Theatern, Kinos, Museen und archäologischen Stätten ausgegeben werden. Mit dem Bonus will die Regierung rechtzeitig vor den Sommerferien die jungen Leute zur Impfung locken.

Offenbar geht die Rechnung auf: Nach der Ankündigung buchten noch am Montag rund 18.000 Junge einen Impftermin. Das waren doppelt so viele wie an den Vortagen. Laut Gesundheitsbehörden gibt es inzwischen genug Impfdosen. Wer im Internet anfragt, erhält meist schon für den folgenden Tag einen Termin angeboten.

Der EU-Staat Zypern will ab Mittwoch auch 16- und 17-Jährigen eine Impfung gegen Covid-19 ermöglichen, sofern sie eine schriftliche Genehmigung der Eltern vorlegen. Die Gesundheitsbehörden der Inselrepublik prüfen, ob auch noch Jüngere geimpft werden können, damit die Schulen im September ohne Einschränkungen öffnen können. Derzeit entfallen in Zypern etwa 30 Prozent aller Neuinfektionen auf Jugendliche unter 18 Jahren.

SN/privat Katrin Pribyl, Korrespondentin in Großbritannien: „No jab, no job“ – ohne Impfung keine Arbeit.

Die Stellenausschreibung der Londoner Sanitärfirma Pimlico Plumbers beschränkt sich nicht nur auf die Qualifikationen der Bewerber: "Hatten Sie Ihre Impfung und sind Sie auf der Suche nach einer neuen, spannenden Rolle?"

Ohne Piks kein Job, so die Ansage des Gründers und Chefs Charlie Mullins. "Ich weiß, dass es Kritiker gibt, die das als Menschenrechtsfrage bewerten, aber ich will gewährleisten, dass sowohl unser Personal als auch unsere Kunden sicher sind", sagte er. Zudem vermittle man dadurch zusätzliches Vertrauen in das rund 450 Mitarbeiter zählende Unternehmen.

Doch Mullins geht noch weiter. Jeder Angestellte, der ohne guten Grund bis zum 1. Jänner 2022 nicht geimpft ist, soll laut Medienberichten gefeuert werden. "Mit den Impfungen haben wir das Werkzeug, jeden Teil der Gesellschaft wieder zu öffnen, deshalb lasst es uns angehen", sagt der Brite und brandmarkte Impfverweigerer als "Feiglinge".

Doch es sind nicht nur einzelne Firmen, die auf verpflichtende Impfungen setzen. Die Regierung von Boris Johnson will eine Covid-Impfung für Angestellte in der Pflege zum Muss machen. Ab Oktober könnte Beschäftigten in Heimen, die den Piks verweigern, die Kündigung drohen. Das hat der mittlerweile zurückgetretene Gesundheitsminister Matt Hancock noch bekannt gegeben. Die Regel würde nur für England gelten.

Damit aber nicht genug. Geprüft wird auch eine Ausweitung der neuen Vorschrift auf alle Angestellten des staatlichen Gesundheitsdienstes NHS mit Patientenkontakt. "No jab, no job", wurde das Modell auf der Insel getauft. "Keine Impfung, keine Arbeit".

Die Gewerkschaften warnen, dass ein Impfzwang den ohnehin unter Personalmangel leidenden Gesundheitssektor weiter auslaugen könnte. Die Vorschrift beträfe rund 1,5 Millionen Mitarbeiter. Einzelne private Pflegeheimbetreiber haben die Immunisierung bereits verpflichtend gemacht. Für Beobachter kam der Schritt kaum überraschend. In Großbritannien sitzt das Trauma der Pandemie tief. Schätzungen gehen davon aus, dass mehr als 40.000 Menschen in Pflegeheimen an den Folgen einer Covid-Erkrankung gestorben sind. Und nun steigt die Zahl der Neuinfektionen seit Wochen wieder drastisch an, vor allem aufgrund der Ausbreitung der Delta-Variante.

Hoffnung setzen die Behörden auf die Impfkampagne und die hohe Impfbereitschaft der Menschen. Rund 86 Prozent der erwachsenen Bevölkerung sind einmalig geimpft, fast zwei Drittel haben bereits beide Dosen verabreicht bekommen.