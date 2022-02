Impfstoff "made in Africa" - es ist noch ein langer Weg dorthin

Innerhalb weniger Wochen hat ein südafrikanisches Unternehmen einen Impfstoffkandidaten auf mRNA-Basis hergestellt. Doch es könnte Jahre dauern, bis das Vakzin zum Einsatz kommt.

In Afrika läuft die Impfstoffproduktion an. Vergangene Woche gab die Weltgesundheitsorganisation (WHO) bekannt, welche Länder auf dem Kontinent künftig von der mRNA-Technologie profitieren sollen. "Die Pandemie hat wie kein anderes Ereignis gezeigt, dass es einschränkend und gefährlich ist, für die Lieferung von öffentlichem Gut auf einige wenige Unternehmen angewiesen zu sein", hatte WHO-Generaldirektor Tedros Adhanom Ghebreyesus betont. Daher verkündete die WHO bereits 2021 die Gründung sogenannter Technologietransfer-Zentren für mRNA-Impfstoffe. Länder mit geringem und mittlerem Einkommen sollen unterstützt werden, damit sie ...