Impfstreit wird Fall fürs Gericht

Die EU-Kommission und die 27 Mitgliedsstaaten klagen AstraZeneca. Mit den fehlenden Impfdosen könnte ein Fünftel der EU-Bevölkerung immunisiert werden.

Die EU und AstraZeneca: Was im vergangenen August mit großen Hoffnungen begann, endet nun vor Gericht. Am Freitag hat die EU-Kommission im eigenen und im Namen der 27 Mitgliedsstaaten Klage gegen den britisch-schwedischen Pharmariesen eingebracht. "Einige Punkte des Vertrags wurden nicht respektiert", so lautete die unterkühlte Auskunft eines Kommissionssprechers dazu. Die EU wolle rasch und ausreichend mit Impfstoff beliefert werden.

Es geht in Summe um 200 Millionen Impfdosen, die der Konzern mit Sitz in Cambridge der EU bereits ...