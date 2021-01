Impfstreit wird giftig

Der Pharma-Konzern AstraZeneca beruft sich auf unklare Formulierungen. In Brüssel gehen die Wogen hoch.

Der Impfstreit zwischen der EU-Kommission und dem Pharmakonzern AstraZeneca wird immer erbitterter geführt. Am Mittwoch sagte das Unternehmen laut Kommission die Teilnahme an einem abendlichen Krisentreffen zuerst ab, dann wieder zu. Gleichzeitig goss der Chef des Pharmariesen, Pascal Soriot, mit Interviews Öl ins Feuer. Darin erklärte er, dass die EU in nächster Zeit nicht mit den erhofften Impfstoffdosen rechnen könne - und nannte das "Pech".

Im Berlaymont, dem Sitz der Kommission, lagen die Nerven blank. Die Brüsseler Behörde ...