Impfweltmeister Israel verschärft die Regeln

Trotz einer umfassenden Impfkampagne steigen in Israel die Infektionszahlen. Die gute Nachricht: Schwere Krankheitsverläufe sind selten.

Jeder, der mit Biontech/Pfizer geimpft ist, blickt derzeit hin und wieder nach Israel. Dort wurden seit Dezember mehr als elf Millionen Dosen des Wirkstoffs verimpft. 60 Prozent der 9,3 Millionen Bewohner sind immunisiert. Wer sich also fragt, wie wirksam Biontech gegen die Delta-Variante ist, kann dies in Israel beobachten - und dabei nicht nur Gutes erkennen: In Israel steigt die Zahl der Coronaneuinfektionen weiter deutlich.

Das Gesundheitsministerium meldete am Donnerstagmorgen 2165 Fälle für den Vortag - so viele ...