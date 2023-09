Importverbot Getreide: Ukraine verlangt Konsultationen

Die Ukraine setzt ihren Kampf gegen das Importverbot für ukrainisches Getreide in seinen Nachbarländern Polen, Ungarn und der Slowakei fort. Nach der Klage vor der Welthandelsorganisation (WTO) hat sie nun Konsultationen mit den Nachbarländern beantragt, wie die WTO am Donnerstag in Genf mitteilte. Das ist das übliche Prozedere: zwei Parteien müssen in einen Disput zunächst versuchen, eine einvernehmliche Lösung zu finden.

BILD: SN/APA/DPA/SYMBOLBILD/SWEN PFÖRTNER Ziel ist einvernehmliche Lösung