Imran Khan als pakistanischer Premierminister vereidigt

In Pakistan ist der frühere Cricket-Star Imran Khan als neuer Premierminister ins Amt eingeführt worden. Der 65-jährige Khan wurde am Samstag bei einer Zeremonie in der Hauptstadt Islamabad vereidigt. Staatschef Mamnoon Hussain nahm Khan im Präsidentenpalast den Amtseid ab. Khan ist der 22. Regierungschef in der Geschichte der Atommacht.

SN/APA (AFP)/HANDOUT Imran Khan legte den Amtseid ab