In Belarus läuft eine "Säuberung"

Ein Jahr nach Beginn der Massenproteste befindet sich Präsident Lukaschenko auf einem Vergeltungsfeldzug gegen das eigene Volk.

Alexander Lukaschenko will nicht weichen. "Ich werde nicht auf die Knie gehen", sagte der belarussische Machthaber am Montag, ein Jahr nach der umstrittenen Präsidentschaftswahl. Schon zuvor hatte er sich offen zum brutalen Gewalteinsatz seines Polizeiapparats bekannt. "Es läuft eine Säuberung", erklärte Lukaschenko, der seit 27 Jahren in Minsk herrscht. Regimegegner werfen ihm einen "Krieg gegen das eigene Volk" vor. Tatsächlich überziehen Geheimdienst, Sonderpolizei, Miliz und Justiz das Land seit Monaten mit Razzien und Schauprozessen. Folter inklusive.

Die Menschenrechtsorganisation ...