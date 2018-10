In Berlin läuten die Alarmglocken

Das Wahlergebnis in Hessen kann nur eines bedeuten: Deutschlands Kanzlerin Angela Merkel muss ihren Rückzug in die Wege leiten.

Die starken Verluste für CDU und SPD in Hessen zeigen in aller Klarheit, dass Berlin die Wahl stark mitbestimmt hat. Denn in Wiesbaden machten sowohl die mit den Grünen regierende CDU als auch die oppositionelle SPD eine durchaus gute Figur. Der Umgang ist respektvoll, große Probleme standen in Hessen nicht zur Lösung an. So sind keine Gründe in Sicht, warum beide Parteien derart hart abgestraft werden sollten - außer man blickt bis Berlin.