In Bosnien-Herzegowina haben allgemeine Wahlen begonnen

In Bosnien-Herzegowina haben am Sonntag in der Früh allgemeine Wahlen begonnen. Eine Wende im chronisch funktionsunfähigen Staat wird nicht erwartet. Gewählt werden drei Mitglieder der Staatsführung, die im Präsidium die drei Staatsvölker - Muslime, Serben und Kroaten - vertreten. Minderheitenvertreter konnten keine Kandidaten vorschlagen, obwohl der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte dies bereits in einem Urteil im Jahr 2009 verlangt hatte.

Keine Wechselstimmung in Bosnien-Herzegowina