Viele wollten Deutschlands Kanzlerin Angela Merkel schon nach Hause schicken. In Corona-Zeiten dürfte aber das Krisenmanagement der nüchternen Physikerin wieder gefragt sein.

"Die Situation ist ernst", sagte die deutsche Kanzlerin Angela Merkel in ihrer Fernsehansprache am Mittwochabend. Dass die Lage sogar bitterernst ist, zeigte sich allein daran, dass sich Merkel in ihrer 14-jährigen Amtszeit zum ersten Mal im Fernsehen an die Bevölkerung ...