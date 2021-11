In der Türkei inhaftierte Israelis frei

Ein Ehepaar war im Urlaub wegen Spionageverdachts in Haft gekommen.

Das vergangene Woche in der Türkei verhaftete israelische Ehepaar ist freigelassen worden. Am Donnerstag landeten Mordy und Natali Oknin in einer Maschine des israelischen Außenministeriums auf dem Ben-Gurion-Flughafen, wo sie von Angehörigen unter Freudentränen begrüßt wurden.

Die Oknins waren zu einem Kurzurlaub in der Türkei, als sie unter dem Verdacht der Spionage festgenommen wurden. Sie hatten eine Residenz des türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdoğan in Istanbul fotografiert. Beide beteuern, sie hätten nicht gewusst, dass es verboten ist, das ...