In der Türkei wird jeden Tag eine Frau ermordet

Seit 2015 stieg die Anzahl der Frauenmorde in der Türkei um 60 Prozent. Präsident Erdoğan handelt nicht - er verschlimmert die Situation.

Der Täter schlug die Frau erst bewusstlos, dann erwürgte er sie. Die Leiche tränkte er mit Benzin und zündete sie an. Ihre Überreste warf er in ein Fass und übergoss sie mit Zement. So starb am 16. Juli 2020 in der westtürkischen Stadt Muğla die 27 Jahre alte Studentin Pinar Gültekin. Der Mörder: ihr Ex-Freund Cemal Metin Avci.

Die Tat löste in der Türkei einen Aufschrei, Empörung und Protestmärsche in zahlreichen Städten aus. Staatschef Recep Tayyip Erdoğan twitterte: ...