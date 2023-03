In der Ukraine wird es zur großen Panzerschlacht kommen - erfunden hat den Panzer ein Österreicher

Die Geschichte der Stahlkolosse. Unerwartet hat der Ukraine-Krieg den oft totgesagten Panzer ins Zentrum des Interesses gerückt. Wenig bekannt ist, dass bei der Erfindung dieser Waffengattung zwei Österreicher Pate standen.

Mit dem Ende der Schlammperiode beginnt im Ukraine-Krieg die Zeit der möglichen Frühjahrsoffensiven. Die Vorbereitungen laufen auf Hochtouren. Auf Videos aus dem Kriegsgebiet ist zu sehen, wie die Russen ganze Güterzüge voller Panzer an die Front transportieren. Im Westen werden ukrainische Soldaten an westlichen Kampfpanzern wie dem Leopard 2 ausgebildet, über deren Lieferung an die Ukraine zuletzt heftig gestritten wurde.

Viel Aufmerksamkeit für eine Waffe, die vor hundert Jahren erfunden und immer wieder totgesagt wurde. Letzteres zu Unrecht, ...