In Deutschland wird es teuer für Ungeimpfte

Berlin streicht ab 11. Oktober die kostenlosen Coronatests. Wer sich nicht impfen lässt, muss dann mit Einschränkungen rechnen.

Es war vor allem ein eindringlicher Appell, den Kanzlerin Angela Merkel am Dienstag an die Bevölkerung richtete. Der Appell, sich dringend impfen zu lassen. "Die nicht so gute Nachricht ist, dass das Impftempo doch erheblich nachgelassen hat", sagte die CDU-Regierungschefin kurz vor 18 Uhr bei einer Pressekonferenz.

Zuvor berieten Merkel und die 16 Regierungschefs der Bundesländer in einer Videokonferenz die weitere Strategie in der Coronapandemie. "Wir sind im europäischen Vergleich nicht mehr spitze", sagte Merkel mit Blick auf ...